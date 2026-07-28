Nei corridoi del XIV secolo, tra colonne romane e frammenti dorici, l’ospite entra in una storia che appartiene anche a Taormina. Il recente restyling degli spazi comuni traduce questo patrimonio in un linguaggio contemporaneo, senza alterarne l’anima, perché “il lusso non si misura più soltanto attraverso gli standard materiali, ma nella capacità di creare connessioni sincere con la destinazione ”.

L’indipendenza della struttura resta il suo maggior vantaggio competitivo, garantendo libertà progettuale, servizio su misura e un’identità saldamente legata alla Sicilia. “Il nostro heritage diventa un’esperienza autentica e irripetibile”, spiega la general manager Giuseppina Costantino .

Dimesione boutique

La dimensione boutique garantisce un’accoglienza personalizzata, relazioni dirette e cura per i dettagli. Ma al centro della strategia resta il team, che Costantino guida operando “una leadership gentile, fondata sull’ascolto, sull’empatia e sulla presenza costante”, investendo in fiducia, responsabilizzazione e formazione.

La prossima sfida sarà innovare senza perdere identità: “Il lusso del futuro sarà sempre meno opulento e costruito sulla qualità del tempo, sulla discrezione del servizio e sull’autenticità delle relazioni”, conclude Costantino.