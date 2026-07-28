Record storico per il trasporto aereo italiano. Nella giornata di domenica 26 luglio sono stati 8446 i voli assistiti dall'Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, il numero più alto nella storia dell'aviazione italiana. Questo risultato supera di oltre 100 voli, il precedente record stabilito il 27 luglio 2025 con 8340 aerei assistiti in decollo o atterraggio.

Secondo Enav si tratta del picco stagionale, di un’estate che sta facendo comunque registrare continuamente volumi di traffico elevatissimi. Il record dello scorso anno era stato infatti già superato tre volte quest'anno, sempre durante il mese di luglio, precisamente il 12 luglio scorso con 8350 voli, il 17 con 8392 e il 18 con 8430. Secondo Enav le stime indicano che sarà difficile superare nuovamente il record del 2026, ma ci saranno ancora giornate di picco superiori al 2025.

Impegno premiato

Questi numeri testimoniano la crescita costante del traffico aereo in Italia e “questo nuovo record rappresenta un risultato straordinario raggiunto grazie alla qualità del lavoro delle donne e degli uomini del Gruppo Enav - ha dichiarato l’amministratore delegato Igor De Biasio -. Il primato raggiunto ieri conferma la solidità del nostro modello operativo e la capacità di affrontare una domanda di mobilità in costante crescita, mantenendo livelli di eccellenza in termini di efficienza, sicurezza e puntualità. Performance che continuano a posizionare Enav quale miglior service provider d’Europa e che rappresentano un motivo di orgoglio per l’Italia”.