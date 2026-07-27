Se vuoi fare vacanze rilassanti, vai in Puglia; se sei in famiglia invece scegli l’Adriatico o se fai attenzione all’ambiente punta s ulla Sardegna, mentre se vuoi puro divertimento la Riviera Romagnola è il posto giusto. Puntuale come ogni anno è arrivata la classifica Mare Italia redatta da Jfc , che tra sorprese e conferme assegna il titolo di località regina dell’estate.

Le destinazioni preferite

L’edizione 2026, che ha visto la partecipazione di 81mila intervistati , si apre con una quasi novità: Rimini torna, infatti, in testa alla classifica delle località più gettonate dell’estate, dandosi il cambio al vertice con Jesolo , che invece scende al secondo posto battuta per soli 31 voti.

Ma è tutta la Romagna a essere incoronata regina indiscussa del mare 2026, visto che al terzo e quarto posto si piazzano anche Riccione e Cervia . La migliore performance la registrano, invece, Capri , che scala 7 posizioni ed è 13esima, e Monte Argentario, che dal decimo passa al quinto posto. Tra le prime 20 località sono ben 7 le new entry , tra cui Viareggio, Porto Cesareo, Tropea e Taormina, che chiude la classifica generale.

Sette trend che guidano la domanda

Ma Jfc ha cercato quest’anno di individuare anche i sette trend principali che determinano le scelte delle località per i turisti connazionali e stranieri. Se la vacanza al mare vuole essere rilassante e tranquilla , la migliore destinazione è la Puglia , che porta 3 località nella top 20, ovvero Tricase, isole Tremiti e Porto Cesareo. Al secondo posto si piazza la lagunare Orbetello e al terzo Orosei, scesa di due posizioni rispetto il 2025.

Per quanto riguarda invece la destinazione percepita come la più green e sostenibile , la Sardegna è la regina indiscussa con Santa Teresa di Gallura al primo posto, seguita da Baunei, Domus de Maria, Stintino e Alghero.

Tutto l’ Adriatico risulta, poi, il mare ideale per chi viaggia con bambini , visto che si affacciano qui tutte le prime dieci località, su 20, di questa categoria (4 romagnole, 3 abruzzesi e una a testa per Veneto, Marche e Friuli).

I giovani alla ricerca di divertimento confermano anche quest’anno Riccione , Rimini e Gallipoli come le località top. Più variegata invece la classifica delle località più trendy , con il 2026 che vede Porto Cervo in vetta e Monte Argentario in continua ascesa. Seguono, non nell’ordine, località storiche come Capri, Forte dei Marmi, Taormina, Viareggio o Portofino.