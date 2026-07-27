Se vuoi fare vacanze rilassanti, vai in Puglia; se sei in famiglia invece scegli l’Adriatico o se fai attenzione all’ambiente punta sulla Sardegna, mentre se vuoi puro divertimento la Riviera Romagnola è il posto giusto. Puntuale come ogni anno è arrivata la classifica Mare Italia redatta da Jfc, che tra sorprese e conferme assegna il titolo di località regina dell’estate.
Le destinazioni preferite
L’edizione 2026, che ha visto la partecipazione di 81mila intervistati, si apre con una quasi novità: Rimini torna, infatti, in testa alla classifica delle località più gettonate dell’estate, dandosi il cambio al vertice con Jesolo, che invece scende al secondo posto battuta per soli 31 voti.
Ma è tutta la Romagna a essere incoronata regina indiscussa del mare 2026, visto che al terzo e quarto posto si piazzano anche Riccione e Cervia. La migliore performance la registrano, invece, Capri, che scala 7 posizioni ed è 13esima, e Monte Argentario, che dal decimo passa al quinto posto. Tra le prime 20 località sono ben 7 le new entry, tra cui Viareggio, Porto Cesareo, Tropea e Taormina, che chiude la classifica generale.
Sette trend che guidano la domanda
Ma Jfc ha cercato quest’anno di individuare anche i sette trend principali che determinano le scelte delle località per i turisti connazionali e stranieri. Se la vacanza al mare vuole essere rilassante e tranquilla, la migliore destinazione è la Puglia, che porta 3 località nella top 20, ovvero Tricase, isole Tremiti e Porto Cesareo. Al secondo posto si piazza la lagunare Orbetello e al terzo Orosei, scesa di due posizioni rispetto il 2025.
Per quanto riguarda invece la destinazione percepita come la più green e sostenibile, la Sardegna è la regina indiscussa con Santa Teresa di Gallura al primo posto, seguita da Baunei, Domus de Maria, Stintino e Alghero.
Tutto l’Adriatico risulta, poi, il mare ideale per chi viaggia con bambini, visto che si affacciano qui tutte le prime dieci località, su 20, di questa categoria (4 romagnole, 3 abruzzesi e una a testa per Veneto, Marche e Friuli).
I giovani alla ricerca di divertimento confermano anche quest’anno Riccione, Rimini e Gallipoli come le località top. Più variegata invece la classifica delle località più trendy, con il 2026 che vede Porto Cervo in vetta e Monte Argentario in continua ascesa. Seguono, non nell’ordine, località storiche come Capri, Forte dei Marmi, Taormina, Viareggio o Portofino.
Se, infine, a determinare la scelta della località è il costo, Soverato in Calabria diventa la regina del rapporto qualità-prezzo mentre all’opposto, la più lussuosa e cara, dopo tanti anni, torna ad essere Forte dei Marmi, che scalza Capri e la chic Porto Cervo, regina fino allo scorso anno.
Remo Vangelista