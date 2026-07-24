Sardegna, il turismo cresce più che nel resto d’Italia

“Siamo passati dall’essere l’ultima regione italiana, l’unica in decrescita nel 2023 con un meno 3,4%, a diventare la regione che cresce di più in Italia”. Così l’assessore del Turismo della Sardegna, Franco Cuccureddu, nel commentare i dati della Sardegna pubblicati dall’Osservatorio regionale.

Negli ultimi tre anni, come riporta Ansa, il turismo in Sardegna è in continua crescita e nel 2025 ha raggiunto 21,9 milioni di presenze nelle 52.147 strutture ricettive distribuite in 290 dei suoi 377 comuni. “La Sardegna - ha aggiunto l’assessore - è sempre più meta del turismo internazionale e aumentano soprattutto i turisti statunitensi, cresciuti dell’80%. Un bacino, quello degli Stati Uniti, che non era mai stato curato e che ora è il nostro nono mercato. Abbiamo raggiunto, e superato, in meno di due anni l’obiettivo delle 20 milioni di presenze che ci eravamo dati per la legislatura”.

I più recenti dati Istat collocano la regione al primo posto in Italia per incremento percentuale dei flussi turistici, davanti a Sicilia e Puglia, mentre nel 2023 l’isola figurava ultima. L’anno scorso, invece, per la prima volta la Sardegna è riuscita a superare 5 milioni di arrivi, con una permanenza media di 4,24 notti. Gli stranieri sono la maggioranza, il 56%, con oltre 12 milioni di presenze: il 21,5% in più rispetto all’anno prima e circa il 50% rispetto al 2023.

Su un totale di 459.983 posti letto censiti prevale il settore alberghiero, con oltre 11 milioni di presenze (+8% rispetto all’anno precedente), mentre quello extralberghiero, con quasi 6,5 milioni di presenze, cresce del 18%. Ogliastra e Sulcis sono i territori con i valori migliori, rispettivamente con +28% e +19% presenze in un anno.