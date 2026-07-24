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Sardegna, il turismo cresce più che nel resto d’Italia

Sardegna, il turismo cresce più che nel resto d’Italia
Castelsardo

“Siamo passati dall’essere l’ultima regione italiana, l’unica in decrescita nel 2023 con un meno 3,4%, a diventare la regione che cresce di più in Italia”. Così l’assessore del Turismo della Sardegna, Franco Cuccureddu, nel commentare i dati della Sardegna pubblicati dall’Osservatorio regionale.

Negli ultimi tre anni, come riporta Ansa, il turismo in Sardegna è in continua crescita e nel 2025 ha raggiunto 21,9 milioni di presenze nelle 52.147 strutture ricettive distribuite in 290 dei suoi 377 comuni. “La Sardegna - ha aggiunto l’assessore - è sempre più meta del turismo internazionale e aumentano soprattutto i turisti statunitensi, cresciuti dell’80%. Un bacino, quello degli Stati Uniti, che non era mai stato curato e che ora è il nostro nono mercato. Abbiamo raggiunto, e superato, in meno di due anni l’obiettivo delle 20 milioni di presenze che ci eravamo dati per la legislatura”.

I più recenti dati Istat collocano la regione al primo posto in Italia per incremento percentuale dei flussi turistici, davanti a Sicilia e Puglia, mentre nel 2023 l’isola figurava ultima. L’anno scorso, invece, per la prima volta la Sardegna è riuscita a superare 5 milioni di arrivi, con una permanenza media di 4,24 notti. Gli stranieri sono la maggioranza, il 56%, con oltre 12 milioni di presenze: il 21,5% in più rispetto all’anno prima e circa il 50% rispetto al 2023.

Su un totale di 459.983 posti letto censiti prevale il settore alberghiero, con oltre 11 milioni di presenze (+8% rispetto all’anno precedente), mentre quello extralberghiero, con quasi 6,5 milioni di presenze, cresce del 18%. Ogliastra e Sulcis sono i territori con i valori migliori, rispettivamente con +28% e +19% presenze in un anno.

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