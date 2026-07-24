Impredo guida il nuovo progetto luxury hospitality a Fasano con gestione Rocco Forte Hotels

Fasano rafforza il posizionamento nel turismo di alta gamma con la trasformazione dell’ex Relais del Cardinale in un hotel 5 stelle lusso, gestito da Rocco Forte Hotels. L’appalto è stato aggiudicato a un’ATI guidata da Impredo, mandataria con il 67%, insieme a Pigroup, titolare del restante 33% e specializzata in impianti tecnologici. La proprietà fa capo al fondo internazionale Pgim e a Re.vo, holding immobiliare riconducibile ad alcuni rami della famiglia Benetton. Dekus segue sviluppo e strutturazione come development partner.

Impredo, fondata da Daniele D’Orazio e partecipata al 50% da Lmdv Capital, sarà affiancata da Corbuild, che offrirà servizi tecnici e applicazioni di AI agentica senza entrare nell’ATI. L’intervento restituirà nuova vita alla struttura e amplierà l’offerta luxury della Puglia, valorizzando un’area ad alta attrattività internazionale. L’operazione consolida la partnership industriale tra Impredo, Pigroup e Corbuild, orientata a progetti nazionali nelle costruzioni e nelle infrastrutture complesse, con competenze edilizie, impiantistiche e digitali integrate.