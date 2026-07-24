Ryanair: rimborsati dall’Agcm 4,2 milioni per la multa

Si chiude una vicenda iniziata nell’ormai lontano 2020. Ryanair ha infatti annunciato di aver ricevuto la somma di 4,2 milioni di euro dall’Agcm, importo pari alla multa comminata dall’autorità alla compagnia. La sanzione faceva riferimento ai processi di rimborso dei biglietti cancellati a causa delle restrizioni imposte per contrastare il Covid. La multa era stata regolarmente pagata dalla compagnia, che però aveva proseguito nella battaglia a colpi di carte bollate. Fino a quando il Consiglio di Stato ha di fatto annullato la sanzione.

Secondo quanto riportato dalla nota del vettore, “il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’Agcm avesse esercitato la propria discrezionalità ‘in modo non conforme ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione’”.

“Tuttavia - afferma ancora la compagna nella nota -, devono essere rimborsati anche 440mila euro di interessi e Ryanair sta richiedendo all’Agcm il pagamento di tali somme ancora dovute senza ulteriori ritardi”.