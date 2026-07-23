Nasce in casa KKM ‘Re Nudo Magical Mistery Tours’, viaggi nelle leggende

Woodstock, ma anche il Chelsea Hotel di New York, e anche l’India dei Beatles. Dedicato a tutti quelli che ‘bello il Coachella, ma vuoi mettere gli anni Sessanta’ è il nuovissimo e provocatorio prodotto di KKM Group, ‘Re Nudo Magical Mistery Tours’ realizzato in tandem con Re Nudo, la più longeva rivista underground di controcultura italiana. La linea di prodotto si articolerà su viaggi alla scoperta dei luoghi e degli eventi che hanno cambiato la storia della società contemporanea, contesti in cui la musica è stata al tempo stesso motore e simbolo del cambiamento.

I Re Nudo Magical Mistery Tours sono programmati come veri e propri roadmovie: accompagnati da profondi conoscitori degli argomenti trattati, i partecipanti arricchiscono le proprie competenze, rivivendo in prima persona le atmosfere dei luoghi che hanno ospitato eventi memorabili. Si leggono testi negli spazi in cui sono stati scritti, si ascoltano canzoni nelle cornici che le hanno ispirate, si guardano le fotografie nei quartieri in cui sono state scattate e si ricostruiscono vicende storiche camminando negli stessi spazi attraversati dai loro protagonisti. Il viaggio diventa così un’esperienza culturale totale.

“Con Re Nudo Magical Mistery Tours rafforziamo il posizionamento di KKM Group nel segmento dei viaggi-evento ad alto contenuto esperienziale, sviluppando un prodotto distintivo che unisce cultura, narrazione e scoperta – dice Andrea Cani, ceo KKM Group -. Gli itinerari e gli storyteller selezionati dalla testata consentono di trasformare la storia in un’esperienza diretta, sostenuta dalla solidità della nostra organizzazione tecnica e da condizioni tariffarie competitive. È un modello che intendiamo sviluppare ulteriormente, intercettando un pubblico sempre più interessato a proposte verticali e ad alto valore culturale. Oltre alla community di Re Nudo, gli itinerari potranno godere di una distribuzione qualificata attraverso le agenzie di viaggi nostre partner”.

Per la testata e i suoi lettori, i Re Nudo Magical Mistery Tours rappresentano l’evoluzione naturale di un percorso iniziato oltre cinquant’anni fa: dopo aver raccontato quei mondi attraverso la rivista, i libri e i festival, oggi Re Nudo invita ad attraversarli, trasformando la narrazione in esperienza diretta.

“Vogliamo restituire al viaggio il suo significato più antico e, forse, più rivoluzionario: la scoperta - dice Luca Pollini, direttore di Re Nudo -. Non solo di luoghi, ma delle idee, delle persone e delle storie che li hanno resi ciò che sono, senza nostalgia, senza mitizzazioni, ma con il desiderio di comprendere perché quelle esperienze hanno lasciato un’eredità ancora così potente. Viviamo in un tempo in cui la memoria è spesso sacrificata alla velocità dell'informazione. Per questo sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire un progetto che riporti le persone dove le storie sono realmente accadute”.

I primi due tour saranno dedicati, appunto, a Woodstock e ai luoghi iconici di New York e all’India dei Beatles.