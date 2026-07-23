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TH Group si allea con Albergo Etico per cambiare il modello dell’ospitalità Italiana

TH Group, il principale gruppo italiano del turismo leisure partecipato da Cassa Depositi e Prestiti e Istituto Atesino di Sviluppo, ha stretto una partnership con la realtà di Albergo Etico, un modello di inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’obiettivo è unire le rispettive competenze per costruire un modello capace di coniugare competitività, qualità del servizio e valore sociale, facendo dell’accoglienza un motore di crescita economica e umana, così riporta Adnkronos.

Grazie alle nuove aperture previste da TH Group e al consolidamento della presenza in destinazioni strategiche come Milano, Venezia e Palermo, saranno create oltre mille opportunità di lavoro per persone con fragilità e disabilità.

“L’accoglienza non è semplicemente offrire un servizio: significa prendersi cura delle persone. Per questo abbiamo scelto di costruire questa alleanza con Albergo Etico, una realtà che ha dimostrato come l’inclusione possa diventare un elemento di qualità, innovazione e crescita per tutta l’organizzazione. Siamo convinti che il futuro dell’ospitalità si costruisca mettendo insieme competenze manageriali e valori umani, perché un’impresa cresce davvero quando riesce a creare opportunità per tutti. Questa partnership rappresenta un investimento sul futuro del nostro settore e un progetto che auspichiamo possa diventare un modello di riferimento anche per altri operatori”, dichiara ad Adnkronos Graziano Debellini, presidente di TH Group.

I risvolti concreti dell’accordo

Al centro del progetto ci sarà l'Accademia dell'Indipendenza, il percorso triennale ideato da Albergo Etico che accompagna ragazze e ragazzi verso l'autonomia personale e professionale. Ogni anno 200 persone saranno formati all'ospitalità inclusiva, contribuendo a diffondere nuove competenze e una cultura dell'accoglienza.

Dal 2027 la rete delle strutture coinvolte accoglierà quasi 900mila ospiti, offrendo un'esperienza nella quale qualità del servizio, valorizzazione del talento e inclusione diventeranno parte integrante del modo di fare ospitalità.

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