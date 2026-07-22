Una delle tratte ferroviarie più iconiche d’Europa entra nella programmazione de La Dolce Vita Orient Express. Si tratta del viaggio Istanbul-Roma, che il treno connetterà in 5 giorni e 4 notti attraversando l’Europa.

Il treno conduce i viaggiatori tra le strade storiche di Plovdiv e Sofia, nel cuore culturale di Timișoara, nell'eleganza imperiale di Vienna e tra i canali di Venezia, prima di raggiungere Roma. Lungo il tragitto, secoli di storia, arte e tradizioni gastronomiche prendono vita attraverso un programma di esperienze pensato per valorizzare l'identità e il patrimonio di ciascuna destinazione.

A bordo, ogni dettaglio riflette l'eccellenza del design e dell'ospitalità italiana. Gli interni, ispirati all'eleganza del Made in Italy, coniugano raffinata artigianalità e comfort contemporaneo, mentre cabine curate in ogni particolare, eleganti salotti e un servizio altamente personalizzato creano un'atmosfera intima e raccolta.

Il viaggio prosegue anche fuori dal treno grazie a un'esclusiva selezione di attività che offre un accesso privilegiato al patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico di ogni destinazione. Dai centri storici riconosciuti patrimonio Unesco ai capolavori dell'architettura, dagli incontri con gli artigiani locali alle esperienze gastronomiche più autentiche, ogni tappa è stata progettata per favorire un contatto diretto con i luoghi e le comunità che rendono unico questo itinerario.

Coniugando il fascino senza tempo del grande viaggio ferroviario con una visione contemporanea del lusso italiano, il nuovo itinerario Istanbul–Roma propone un'esperienza in cui eleganza, autenticità e immersione culturale si fondono in un unico racconto di viaggio.