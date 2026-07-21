Il galateo in aereo è cambiato radicalmente nell'era dei social media. Secondo una recente ricerca Booking.com, il 54% degli italiani ritiene che i passeggeri si prendano troppe libertà a bordo: dai video TikTok girati in cabina ai selfie con contorsioni acrobatiche, fino alla manicure improvvisata durante il volo. Tre viaggiatori su quattro (76%) sognano una “Quiet Zone” ad alta quota, mentre il 65% chiede regole più severe sull'uso dei social in aereo.

Perché il galateo in aereo è cambiato con i social media

Sembrano lontani i tempi delle classiche “guerre del bracciolo” o dei dibattiti sul sedile reclinato. Il nuovo galateo ad alta quota si è aggiornato, e a dettarne le regole, o la loro assenza, sono TikTok, Instagram e la cultura del comfort estremo. Oggi la cabina di un aereo può trasformarsi nel set di un video virale: c'è chi si contorce sopra il vicino per catturare la luce perfetta per uno scatto, chi avvia una sessione di manicure in piena regola, chi cammina scalzo lungo il corridoio. E chi, semplicemente, vorrebbe solo un po' di silenzio.

Il paradosso è evidente: il 77% degli italiani è convinto che in aereo si debba mantenere lo stesso decoro di qualsiasi altro mezzo di trasporto, ma oltre uno su dieci (12%) si sfila le scarpe non appena l'aereo raggiunge la quota di crociera.

I 10 comportamenti in aereo che gli italiani sopportano meno

La ricerca Booking.com ha stilato una classifica precisa dei comportamenti più fastidiosi a bordo. Ecco la top 10:

1. Portare cibi dall'odore intenso o ingombranti da consumare (44%)

2. Camminare scalzi durante il volo (38%)

3. Sporgersi sul vicino per fotografare o filmare dal finestrino (37%)

4. Guardare video o ascoltare musica senza cuffie (36%)

5. Comparire involontariamente nei video social di altri passeggeri (35%)

6. Usare il filo interdentale durante il volo (33%)

7. Camminare continuamente nel corridoio per raggiungere il proprio obiettivo di passi (30%)

8. Fare la manicure a bordo, limare o tagliare le unghie (29%)

9. Registrare contenuti social o TikTok durante il volo (26%)

10. Fare stretching o yoga nel corridoio o negli spazi della cabina (22%)

Il sogno degli italiani: la “Quiet Zone” in aereo

La nuova frontiera del lusso in viaggio? Il silenzio. Il 65% degli italiani vorrebbe un vero “galateo tech” con regole più severe sull'uso dei social a bordo, mentre il 76% sogna una “Quiet Zone” ad alta quota: un'area della cabina dove stories, video TikTok e chat ad alto volume siano semplicemente vietati. I comportamenti per cui si chiede maggiore attenzione alle compagnie aeree sono guardare video senza cuffie (49%), fotografare altri passeggeri senza consenso (44%) e camminare scalzi in cabina (39%).

Quando il limite viene superato, il 40% degli italiani preferisce rivolgersi al personale di bordo, il 31% affronta la situazione parlando direttamente con il passeggero interessato, e il 21% chiede di cambiare posto.

Le mete più cercate dagli italiani per l'estate 2026

Mentre il dibattito sul galateo in volo continua, gli italiani guardano già lontano per le prossime vacanze. Secondo i dati Booking.com sulle ricerche di voli per l'estate 2026, le destinazioni con la crescita più significativa sono: infatti Pechino (+66%), seguita da Shanghai (+58%) e Jakarta (+42%).