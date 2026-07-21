Volotea registra per il settimo anno consecutivo perdite milionarie nonostante il miglioramento della maggior parte degli indicatori. Come riporta preferente.com, la compagnia aerea ha perso 64 milioni di euro nel 2025, con un aumento del 39,1% rispetto al saldo negativo di 46 milioni del 2024.

I suoi ricavi, invece, salgono a 818 milioni, il che rappresenta la terza crescita consecutiva (tra il 2023 e il 2025 sono aumentati del 18%). Anche il suo utile operativo aumenta del 41,5%, passando da 33,5 a 47,4 milioni, mentre il margine sull'Ebitda passa dal 14% al 20%.

Durante la presentazione dei risultati, come riporta sempre la testata spagnola, Volotea ha anche annunciato il rinnovo del consiglio di amministrazione. Inoltre, nel marzo di quest'anno Volotea ha completato, in attesa dell'approvazione dell'Unione europea, il piano di rafforzamento del capitale avviato nel 2024, fino a raggiungere un totale di 71 milioni di euro. La cifra infine raccolta è stata inferiore ai 100 milioni previsti “grazie al miglioramento dei risultati operativi”.

Secondo Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea, ha commentato: “I ricavi raggiunti e il miglioramento dell'utile operativo riflettono i progressi dell'attività nel corso del 2025, supportati da una gestione più efficiente, da operazioni solide e dall’impegno di tutta l’azienda”.