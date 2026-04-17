Volotea e Ita Airways hanno annunciato il lancio del loro accordo di codeshare bilaterale, con lo scopo di rafforzare i collegamenti tra l’Italia e l’Europa. Grazie al codeshare, infatti, le due compagnie aeree amplieranno ulteriormente le opportunità di viaggio e offriranno ai passeggeri una rete con fino a 104 combinazioni disponibili. L’accordo si basa sull’attuale network Volotea verso Roma Fiumicino e sulla rete di Ita Airways sull’hub romano, consentendo collegamenti più efficienti tra le destinazioni europee e ampliando sensibilmente le possibilità di connessione.

I collegamenti potenziati

In particolare, la collaborazione permetterà di incrementare la connettività via Roma Fiumicino verso le destinazioni italiane ed europee del network di Ita Airways, quali Milano Linate, Catania, Palermo, Brindisi, Trieste, Genova, Reggio Calabria, Francoforte, Parigi, Londra, Zurigo, Tirana, Amsterdam, offrendo nuovi itinerari anche attraverso gli hub di Madrid e Barcellona verso destinazioni come Murcia, Asturias e Vitoria, operate da Volotea.

Allo stesso tempo, l’intesa rafforza la visibilità commerciale di Volotea in nuovi mercati europei e consente a Ita Airways di ampliare la propria offerta includendo destinazioni servite dal network del vettore low cost. Tra queste figurano città come Asturias, Bilbao, Bordeaux, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo, con ulteriori opportunità di collegamento grazie alle connessioni via Spagna.

Le dichiarazioni dei vertici

“Siamo molto soddisfatti di rafforzare la collaborazione con Ita Airways attraverso il lancio di questo accordo di codeshare – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea –. Nel percorso avviato con l’accordo di interline sancito lo scorso anno, seguito dall’offerta congiunta presentata per la partecipazione alle procedure di gara della continuità territoriale in Sardegna, questa partnership è la naturale evoluzione di un processo che ci consente di offrire ai nostri passeggeri un numero ancora maggiore di destinazioni e combinazioni di viaggio, mantenendo al centro comodità, accessibilità e qualità del servizio.”

“Con l’accordo di codeshare con Volotea, partner di grande affidabilità, ampliamo ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri Clienti, migliorando la connettività da e verso Roma Fiumicino e rendendo più semplice raggiungere numerose destinazioni in Italia e in Europa con un unico biglietto. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a offrire un’esperienza di qualità, valorizzando al contempo il ruolo di Ita Airways nello sviluppo della mobilità aerea e del turismo nel Paese”, ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale Ita Airways.