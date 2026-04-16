Aveva destato qualche polemica la notizia diffusa da alcuni organi di stampa stranieri in merito all’adeguamento carburante comparso per alcuni clienti Volotea anche in presenza di un biglietto acquistato in anticipo. Interpellata da TTG Italia la compagnia ha voluto fare chiarezza, spiegando la nuova policy denominata ‘Fair Travel Policy’.

Secondo la low cost si tratta di un intervento effettuato in questo contesto di incertezza nel segno della flessibillità e della trasparenza: “La compagnia ha scelto di non introdurre supplementi carburante fissi, adottando invece un approccio innovativo che coniuga flessibilità per tutti i passeggeri, libertà di scelta e trasparenza - spiega Volotea -. In quest’ottica si inserisce la Fair Travel Promise, una misura eccezionale e temporanea pensata per tutelare i viaggiatori e garantire la stabilità operativa, riducendo al minimo l’impatto dell’attuale contesto di crisi globale”.

I dettagli

Tecnicamente, Volotea prenderà come riferimento, sette giorni prima della partenza, i prezzi di mercato del carburante rilevati da fonti pubbliche e, se necessario, adeguerà di conseguenza il costo del biglietto. In caso di aumento, la compagnia applicherà un supplemento fino a un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta; mentre, qualora i prezzi diminuiscano, la compagnia si impegnerà a rimborsare ai clienti la differenza, fino allo stesso importo.

In aggiunta i passeggeri possono modificare il proprio volo o cancellare la prenotazione gratuitamente fino a quattro ore prima della partenza, una condizione particolarmente vantaggiosa e non comunemente prevista nel segmento low-cost.

“Volotea continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione del contesto internazionale e a informare i passeggeri in modo puntuale, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e permettere scelte di viaggio consapevoli”.