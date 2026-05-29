Overtourism e sostenibilità: le linee guida Ue per il turismo

Gestire l’eccesso di turismo, ridurre l’impronta ambientale dei viaggi e fare in modo che il travel apporti benefici alle comunità. Questa la sintesi del documento approvato dal Consiglio Competitività dell’Ue.
Come riporta ansa.it il testo parte riconoscendo il ruolo economico vitale del turismo, che contribuisce per il 7% al valore aggiunto lordo dell’Ue, per il 10% all’occupazione e sostiene 4,6 milioni di imprese.
Il documento individua poi alcune aree di intervento per l’integrazione delle dimensioni economiche, sociali e ambientali in tutte le politiche turistiche, dall’economia circolare alla carbonizzazione. Le conclusioni riconoscono la necessità di sforzi per colmare le lacune di attuazione individuate nella relazione della Commissione al Consiglio sul messa in atto dell’Agenda europea per il turismo 2030.
Remo Vangelista