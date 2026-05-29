Go4Sea presenta alle agenzie le novità Altrove e Bellomondo, parte il roadshow

Go4Sea incontra le agenzie. È partito il 27 maggio da Bari il roadshow itinerante che nelle prossime settimane porterà il tour operator in 17 città italiane per presentare in anteprima alla distribuzione le principali novità sviluppate negli ultimi anni.

Dopo la prima tappa pugliese, il tour farà tappa a Lecce, Taranto, Barletta, Foggia, Pescara, Roma, Latina, Napoli, Salerno e Matera. Nella seconda metà di giugno il roadshow si sposterà nel Centro-Nord, con appuntamenti ad Ancona, Perugia, Bologna, Verona, Bergamo, Milano e Torino.

“Non volevamo una semplice presentazione commerciale”, spiegano dall’azienda. “Abbiamo preferito metterci in viaggio, andare incontro ai nostri partner e creare occasioni di dialogo vero, perché crediamo che le migliori idee nascano sempre dal confronto diretto.”

Durante gli incontri, organizzati in pausa pranzo, il focus è concentrato su Altrove e Bellomondo, principali novità della programmazione 2026.

La prima è una piattaforma che si è evoluta fino a diventare un vero marketplace dedicato alle agenzie di viaggi, con migliaia di proposte per il medio e lungo raggio, tour garantiti, viaggi combinati e una vasta selezione di itinerari sviluppati dal tour operator nel corso degli anni.

Bellomondo è un nuovo progetto dedicato ai viaggi di community, con gruppi composti da un massimo di 14 partecipanti più coordinatore. Un format che valorizza l’incontro tra persone accomunate da interessi condivisi, privilegiando itinerari meno battuti, esperienze autentiche e momenti di immersione nella cultura locale.

“Abbiamo investito moltissime energie in questi progetti perché crediamo che il ruolo di un tour operator oggi non sia semplicemente quello di distribuire viaggi, ma di creare strumenti e opportunità concrete per le agenzie”, afferma Gaetano Stea, responsabile prodotto e sviluppo di Go4sea. “Altrove nasce proprio da questa visione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione delle agenzie il patrimonio di conoscenze, itinerari ed esperienza che abbiamo costruito in oltre dieci anni di attività. Vogliamo lavorare in modo sempre più verticale con una selezione di partner, condividendo valore, competenze e opportunità di business. Con il programma Go4Plus abbiamo inoltre sviluppato un sistema che tutela e valorizza il lavoro dell’agenzia in modo concreto e innovativo.”

“Crediamo che un’azienda non debba mai sentirsi arrivata - aggiunge il ceo di Go4Sea, Tommaso Valenzano -. Per questo continuiamo a investire tempo, energie e risorse per evolvere, metterci in discussione e migliorare ciò che facciamo. Negli ultimi due anni ci siamo interrogati su come stesse cambiando il modo di viaggiare e su quale dovesse essere il ruolo di un tour operator moderno. Da questa riflessione sono nati Altrove e Bellomondo.