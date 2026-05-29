Iata: ad aprile calo dei passeggeri, ma nel mondo cresce la domanda

Domanda di passeggeri in calo nel mondo dell’aviazione ad aprile, ma escluso il Medio Oriente la domanda cresce. Secondo la Iata, la guerra ha generato una domanda in calo del 3,4%, ma se si esclude l’area interessata dai conflitti la domanda totale è aumentata dell’1,2%.

In calo anche la capacità totale, diminuita del 2,9%, e il coefficiente di riempimento, che è stato dell’83,1%, in diminuzione dello 0,4% rispetto ad aprile 2025. Se la domanda interna è rimasta sostanzialmente invariata, è quella internazionale a registrare un segno negativo del 5,3%.

Tolto il Medio Oriente, però, il numero di passeggeri trasportato è cresciuto dell’1,9%. Le compagnie aeree di quasi tutto il mondo registrano, infatti, un aumento della domanda che va dallo 0,9% di quelle europee all’8,9% delle latinoamericane. Ancora dati negativi, invece, per le compagnie mediorientali, che hanno visto le richieste crollare del 48,1% rispetto al 2025. Con l’entrata in vigore del cessate il fuoco, riporta tuttavia il rapporto Iata, il calo si sarebbe leggermente attenuato rispetto a marzo.