Iata annuncia il tool per scambiarsi informazioni sui bagagli tra le compagnie

Si chiama con l’eloquente nome di Baggage Community System ed è esattamente ciò che promette il nome: un sistema comune di messaggistica per la gestione dei bagagli.

Il sistema, una piattaforma che vuole supportare la graduale adozione dello standard Modern Baggage Messaging (Bix) in tutto il settore dell’aviazione, è stato lanciato da Iata, come riporta traveldailynews.com.

La nuova piattaforma ha lo scopo di consentire a compagnie aeree, aeroporti, operatori di assistenza a terra e fornitori di tecnologia di scambiare informazioni sui bagagli utilizzando sia il moderno Bix che i sistemi di messaggistica di tipo B tradizionali e quindi aiutare tutto il settore in questa fase di transizioni.

“Il miglioramento delle operazioni di gestione dei bagagli dipende da uno scambio di informazioni tempestivo, accurato e sicuro - spiega Nick Careen, vice president for operations, safety, and security di Iata -. Non possiamo farlo con i vecchi messaggi di tipo B su reti telegrafiche. E non possiamo aspettare che tutti passino alle moderne funzionalità Bix. È qui che il Bcs gioca un ruolo essenziale. Gestendo sia i sistemi Bix che i vecchi sistemi di tipo B, consente ai primi ad adottare la nuova tecnologia di ottenere i vantaggi dei loro investimenti senza perdere la connettività con coloro che utilizzano ancora i sistemi tradizionali”.