Moxy Hotels approda a Budapest

Moxy Hotels debutta in Ungheria con il Moxy Budapest Downtown, un hotel lifestyle da 281 camere situato in Kazinczy Street, uno dei quartieri più vivaci della capitale ungherese, noto per la sua vita notturna, l’architettura e la scena creativa.

“Il Moxy Budapest Downtown - commenta Sandra Schulze-Potgieter, Vice President, Premium, Select & Midscale Brands, Europe, Middle East & Africa di Marriott International - rappresenta una pietra miliare per il marchio. L’energia creativa, la vita notturna e la scena culturale di Budapest la rendono la città perfetta perfetta per Moxy Hotels”.

L’hotel, spiega TravelDailyNews, è ospitato in un ex istituto di danza e incorpora riferimenti al balletto, al movimento e all’eredità dell’imperatrice Elisabetta (Sissi), ex regina d’Ungheria, in tutto il suo design. Gli interni sono stati creati dagli architetti e designer austriaci BWM e combinano texture industriali con un’illuminazione teatrale.

Un grande graffito dell’artista locale Áron Hidvégi è presente nella hall, riflettendo il contrasto tra il carattere storico di Budapest e la cultura creativa contemporanea. Il Moxy Budapest Downtown dispone di 281 camere dotate di postazioni di lavoro, un centro fitness aperto 24 ore su 24 e due sale riunioni ed eventi. Al loro arrivo gli ospiti al Bar Moxy ricevono un cocktail di benvenuto e gli spazi comuni e la programmazione sono stati progettati per incoraggiare l’interazione sociale