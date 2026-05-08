Vettori, caro fuel e l’estate“Andremo oltre questa crisi”

“La crisi in corso in Medio Oriente, unita all’aumento dei costi del carburante e ai vincoli operativi, pone sfide enormi per il mondo nel suo complesso, per il trasporto aereo globale e anche per la nostra azienda. Siamo comunque resilienti nella nostra capacità di assorbire questi impatti”. È il ceo di Lufthansa Group Carsten Spohr a guidare la carovana delle rassicurazioni al mercato da parte delle compagnie aeree europee.

La crisi derivante dal conflitto nel Golfo con le sue implicazioni sulle forniture di carburante pesa sulle scelte dei viaggiatori e l’alta stagione estiva alle porte impone ai vettori delle scelte di comunicazione nette per tranquillizzare chi si appresta a prenotare una vacanza, praticamente l’oro per i bilanci annuali delle aerolinee. Rassicurazioni che percorrono anche la strada di incentivazioni, in alcuni casi, oppure in messaggi chiari, come fatto pochi giorni fa dal ceo di Wizz Air Jozsef Varadi rimarcando che “noi operiamo senza cancellare un solo volo e disponiamo di oltre 2 miliardi di euro di liquidità”.

La linea di Ryanair

Più prudente è al momento la linea di Ryanair, il cui ceo Michael O’Leary ha sottolineato di avere certezze sulla disponibilità di carburante fino all’inizio di giugno, ma esclude un taglio ai voli nel prossimo futuro, pur avendo messo a punto un piano per ridurre l’impatto con alcuni accorgimenti nelle ore e nei giorni che storicamente hanno un traffico ridotto rispetto al resto della settimana.

E non mancano le incentivazioni alla clientela per tenere vive le prenotazioni. Iberia, Air Europa e Vueling in questi giorni hanno tutte lanciato campagne rivolte sia al trade sia alle agenzie per favorire le prenotazioni con la possibilità di rivederle nel caso la situazione mondiale dovesse peggiorare. Operazione simile è stata messa a punto anche da easyJet che ha lanciato il piano tariffe bloccate dopo la prenotazione e nessun supplemento per il carburante dedicata ai suoi clienti e che si riassume nello slogan ‘Prenota Senza Pensieri’.

Il lungo raggio

Il tutto mentre dal Nord America tutte le principali compagnie aeree hanno confermato gli operativi annunciati sin dallo scorso autunno, con un numero di voli e rotte mai visto prima, con previsioni di traffico sulla Penisola di alto livello. Sempre con il fiato sospeso, comunque, considerando che la realtà dei fatti induce a mantenere alto il livello dell’attenzione. Ma come successo in passato, l’industria del trasporto aereo ha saputo superare crisi anche peggiori.