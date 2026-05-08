“Per i prossimi 7-8 mesi Ita non avrà problemi di carburante, anche se non possiamo escludere qualche ritocco dei prezzi, che comunque fino ad oggi non si è verificato. Lufthansa, ad esempio, ha tagliato 20mila voli ma Ita, al momento, non ha previsto tagli e non ha interrotto nessuna frequenza tranne quelle sugli scali chiusi di Dubai, Tel Aviv e Riad”. Lo ha detto a Palermo Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways.

“Come Ita Airways stiamo prestando particolare attenzione al network cercando di aggredire nuove fette di mercato. Non a caso il 1° maggio abbiamo inaugurato il nuovo volo intercontinentale tra Roma Fiumicino e Houston, ma stiamo già lavorando a una decima rotta verso gli Usa che dovrebbe decollare già dalla prossima winter”.

Attenzione al network intercontinentale, ma sviluppo anche per le rotte domestiche. “Su Palermo e Catania registriamo un load factor strepitoso e per questo dal 1° luglio inizieremo a volare anche dall'aeroporto di Trapani Birgi - ha continuato Pappalardo -. Siamo sicuri che sarà un'altra tratta profittevole e utile al territorio. Tornano, inoltre, i collegamenti stagionali con Lampedusa e Pantelleria, anche se stiamo lavorando con l'assessore regionale per allungare la stagionalità dei voli”.