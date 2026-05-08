L’Egitto punta a raggiungere il traguardo dei 30 milioni di turisti all’anno. E’ questo quanto emerso dall’incontro tra il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi e quello del Wttc Manfredi Lefebvre in vista del Leadership event dell’organizzazione che si tiene da oggi proprio nel Paese nordafricano.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Al Sisi ha ribadito come punto fondamentale per la crescita il mantenimento della stabilità, della sicurezza e dell'ordine pubblico, mentre di pari passo il potenziamento della collaborazione con il Wttc sarebbe vitale per la crescita del settore e il miglioramento della sostenibilità.

“Ospitare questo evento in Egitto - ha rilevato il presidente - invia un messaggio forte e dimostra l'alto livello di fiducia nella variegata ed eccezionale offerta turistica del Paese, nella sua stabilità, negli sforzi compiuti dall'Egitto per sviluppare il settore turistico, nella solidità della sua industria e nella sua capacità di attrarre un numero sempre maggiore di turisti e investimenti”.