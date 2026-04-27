HeyLight rateizza il viaggio senza stress

L’orizzonte di viaggio di medio e lungo termine richiede più attenzione alla pianificazione della spesa in fase di progettazione. Se la ricerca dei viaggiatori è “phygital”, un mix di consulenza digitale e umana, come attesta l’Osservatorio EY 2025, secondo cui il 58% dei viaggiatori si basa sull’asse prezzo-comodità-tempo per scegliere, il 57% del totale delle transazioni nel comparto dell’ospitalità avviene via e-commerce (Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano).

E il pagamento rateale è la leva commerciale migliore per concretizzare una pratica. Ne parla Luca Lambertini, Direttore di HeyLight, la soluzione multicanale studiata da Compass Banca per il settore hospitality: “l’ecosistema di soluzioni di pagamento rateale e di credito permette l'acquisto dilazionabile di viaggi e servizi, adattabile alle diverse strategie commerciali degli operatori per rispondere in termini di importi, numero di rate e opportunità di pagamento alle sempre maggiori esigenze del consumatore”.

La flessibilità del Buy Now Pay Later, infatti, intercetta una clientela abituata alla modalità elastica di spesa in altri ambiti, fidelizza i rapporti, dato che il 94% di un campione sondato dall’Osservatorio Compass BNPL acquisterebbe nuovamente dallo stesso esercente proprio perché impiega questa modalità, incentiva l’upgrade a servizi premium e protegge il lavoro degli operatori, abbattendo il ricorso alla scontistica e il rischio di cancellazioni e garantendo l’accredito entro 48 ore dalla sessione di pagamento. “In quanto banca e leader storico nel credito al consumo, possiamo offrire maggiori garanzie ai partner che ci scelgono per il pagamento a rate dei propri clienti, sia a livello di gestione del rischio, che passa da noi, sia in termini di accettazione della clientela”.