Elite Villas: aumenta la richiesta di servizi ed esperienze

Si amplia il business di Elite Villas, la travel digital platform per ville ed esperienze esclusive, guidata da Giada Filippetti Della Rocca: “Oltre alla classica locazione turistica - spiega -, stiamo lavorando sempre di più sulla produzione di eventi ed experience tailor made per brand e aziende, un segmento che sta crescendo sempre più velocemente”.
Un passo naturale, ma anche necessario per poter rispondere a un’esigenza sempre crescente di mercato, cioè la ricerca di ville e location esclusive, ma con tutti i servizi del grand hotel. “Il nostro obiettivo? Rivoluzionare il mercato delle ville di fascia alta, connettendo proprietari selezionati e viaggiatori globali attraverso tecnologia e servizi personalizzati”.
Dopo aver chiuso il 2025 con un volume d’affari di 5 milioni di euro, Elite Villas si affaccia a questo 2026 con un portfolio che conta quasi 300 ville di pregio sul territorio italiano e non solo “tutte in contesti unici, tra mare cristallino e privacy assoluta, elementi fondamentali per la nostra clientela - commenta Filippetti Della Rocca -. Presidiamo Campania, Puglia, Lombardia, Sicilia, Toscana e Sardegna, regione su cui continuiamo a investire perché rappresenta una destinazione sempre più ambita per il turismo di fascia alta internazionale”.
Ricerca di privacy ed esclusività
Fattori come personalizzazione, spazio, comfort e soluzioni d’alloggio su misura stanno diventando sempre più cruciali per i viaggiatori, ma a questi aspetti vanno ad aggiungersi la ricerca di privacy ed esclusività e la possibilità di vivere un’esperienza come quella degli alberghi di lusso, come una conciergerie attenta, disponibile e attiva h24, ma in spazi completamente riservati. “Privacy ed esclusività che non si limitano alla posizione geografica, ma abbracciano l’intera esperienza - prosegue Filippetti Della Rocca -. Si tratta di essere accolti con premura e attenzione, sapendo di poter condividere momenti preziosi con i propri compagni di viaggio senza timore di intrusioni esterne, vivendo le esperienze autentiche, significative e uniche nel loro genere che cercano”.
Tra le strutture più significative del player Villa Solaria in Sardegna, affacciata sulle acque di Punta Sardegna, progettata con la raffinata eleganza di uno yacht di lusso, che grazie al suo molo privato permette di partire all’avventura, esplorando le spiagge più appartate dell’arcipelago o navigando verso la Corsica. Sempre in Sardegna Villa Mirave, all’interno dell’esclusiva tenuta di Capo Coda Cavallo, nei suoi circa 600 mq può accogliere fino a 17 ospiti in 9 camere da letto.
Villa Pura, in Toscana, è appena fuori da Lucca ed è una tenuta del XVIII secolo restaurata che offre privacy, eleganza e un eccezionale livello di servizio. La tenuta è circondata da uno spazio aperto di oltre due ettari, in cui è possibile trovare giardini curati a tema, un’ampia piscina all’aperto, un lago privato e molteplici aree living. La tenuta ospita anche una varietà di prodotti biologici coltivati in loco. Ancora in Toscana Villa Vinaria, spazioso casale toscano immerso nello spettacolare scenario di Castelfalfi, è ideale per gli amanti dell’outdoor che cercano la base per esplorare la Toscana e i suoi numerosi tesori. La villa gode di viste panoramiche sulla campagna toscana, offrendo interni spaziosi e giardini curati con due pergolati arredati che si affacciano sugli uliveti e sulla verde distesa dell’unico campo da golf a 27 buche della Toscana.
Numerose le soluzioni anche sul lago di Como, a Capri, Anacapri e Amalfi. Villa San Giacomo, ad esempio, è una tenuta del XVIII secolo a picco sul mare in una delle località più prestigiose di Positano.
Costruita nel 1741 da ricchi mercanti e intitolata al santo patrono di Liparlati, uno dei quartieri più antichi di Positano, la villa è stata meticolosamente restaurata e riportandola al suo splendore originario, integrando al tempo stesso comfort moderni di altissimo livello. Con una superficie di circa 750 mq di spazio abitativo interno e 760 mq di giardini terrazzati e logge, si sviluppa su più livelli, ciascuno dei quali si apre su ampie terrazze affacciate sul mare che offrono una vista ininterrotta del Mediterraneo e può ospitare fino a 24 persone.
Remo Vangelista