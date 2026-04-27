Residenze di lusso nel cuore della Capitale: apre Casa J.K. Place Roma

Vivere la Capitale non come turisti, ma come residenti. Questa la promessa che J.K. Place fa ai suoi ospiti aprendo un nuovo capitolo della sua storia di ospitalità: Casa J.K. Place Roma.

La residenza, che sarà operativa da maggio, è situata all’interno di un palazzo del XVIII secolo in Via dei Prefetti, a pochi minuti a piedi da J.K. Place Roma, ed è stata pensata per offrire l’atmosfera di un’elegante dimora privata, con cucine completamente attrezzate ed eleganti sale da pranzo.

Le 12 residenze, distribuite su 3 piani, sono attrezzate sia per soggiorni brevi, sia per permanenze più lunghe; offrono una, due o tre camere da letto e sono tutte dotate di ampi bagni e cabine armadio. Gli ambienti possono essere facilmente collegati tra loro e sono serviti sia da un ascensore sia da una scalinata, caratterizzata da un gioco ritmico di archi a volta.

Le sale da pranzo - proprio come le cucine a isola -, realizzate in acciaio brunito con piani di lavoro in marmo Calacatta, si affermano come il cuore degli appartamenti, richiamando il concetto di “casa” e il senso di appartenenza. Gli arredi sono interamente realizzati su misura, così come i tappeti e l’illuminazione è modulata con lampade progettate dallo Studio Michele Bönan.

Nella corte interna, tra le mura dell’edificio storico, si trova il ristorante Al Ventidue, la cui proposta culinaria è basata su una reinterpretazione delle tradizioni locali. Gli ospiti potranno usufruire di palestra firmata Technogym, lounge privata, ristorante e bar.