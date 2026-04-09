Wizz Air ha scelto l’aeroporto di Torino come sua nuova base, la settima in Italia e la quarantesima a livello globale. L’annuncio è stato dato questa mattina nel capoluogo piemontese. La nuova base sarà operativa dal 14 settembre con il posizionamento del primo aeromobile di nuova generazione (Airbus A321neo) a cui ne seguirà un secondo il 25 ottobre.

Oltre alle destinazioni già raggiunte da Caselle, la compagnia ungherese opererà 7 nuove rotte nazionali e internazionali: Roma Fiumicino, Napoli Capodichino e poi Bilbao, novità assoluta per lo scalo torinese, Barcellona, Valencia, Madrid, Malaga. Ma già nelle prossime settimane saranno attive anche le rotte per Palermo (4 maggio) e Londra Luton (9 giugno).

Il piano voli

Nel 2026 Wizz Air opererà quindi un totale di 16 rotte verso 8 paesi per un offerta di circa 1.3 milioni di posti in vendita. “Con questa apertura compiamo un passo strategico di grande rilevanza per lo sviluppo del nostro network e diamo un contributo importante per il rafforzamento della connettività del Nord Italia” ha dichiarato Andras Szabo, network officer di Wizz Air.

Per Andrea Andorno, ad di Torino Airport, si tratta di “un momento molto importante perché va a costituire nel futuro un elemento di crescita diverso da quello avuto negli scorsi anni, anche dal punto di vista di posizionamento dell’aeroporto. Il mercato potrà crescere sia sull’incoming sia con l’outgoing, tenendo conto di quello che sarà lo scenario. È davvero una bella novità con la previsione di milioni di passeggeri in arrivo e l’apertura di nuovi collegamenti soprattutto con le altre città italiane e con la Spagna, con cui i rapporti sono sempre più saldi”.