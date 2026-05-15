Attenzione perchè Wizz Air fa sul serio. Forse dalle parti di Dublino (Ryanair) dovrebbero iniziare a seguire con la giusta misura le mosse del vettore guidato da Jozsef Varadi. Adesso Wizz inizia infatti a mandare segnali (timidi) di apertura alla distribuzione, non più vista come canale di serie B. Nei giorni scorsi è stato infatti messo nero su bianco l'accordo con Ypsilon.net, fornitore di tecnologie, che in qualche modo apre una finestra di disponibilità del vettore per agenzie e Ota.

“Questa partnership con Ypsilon.net rappresenta un passo importante nel rafforzamento della strategia distributiva di Wizz Air e nell’ampliamento dell’accesso alla nostra offerta low-fare attraverso i canali globali di distribuzione turistica”, ha detto Silvia Mosquera, commercial officer di Wizz Air.

Dunque le agenzie sembrano guadagnare terreno e potrebbero diventare partner di rilievo di Wizz, che in ogni caso su alcuni passaggi tecnici ha mostrato disponibilità nelle ultime stagioni. Come conferma anche la presidente di Maavi Enrica Montanucci: “Wizz Air è stata la prima compagnia a tenere ferme le prenotazioni per 48 ore con prezzo garantito senza pagare nulla. Atteggiamento che ci piace. Comunicare con loro è abbastanza semplice e notiamo che stanno tenendo un occhio di riguardo per gli agenti di viaggi”. Vuoi vedere che a piccoli passi si torna a ragionare? Da capire ora se anche gli altri vettori troveranno formule diverse di avvicinamento.