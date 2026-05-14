Un biglietto ferroviario unico per tutta Europa, con diritto di protezione, come avviene per gli aerei. La Commissione Ue ha presentato un nuovo Pacchetto Passeggeri per consentire ai viaggiatori in treno di cercare, confrontare e acquistare in un’unica transazione servizi ferroviari combinati di diversi operatori su una piattaforma unica.

Bruxelles stima che prenotare un viaggio ferroviario richieda, in media, il 70% di tempo in più rispetto a un volo. Le nuove regole dovrebbero dunque contribuire a rendere il trasporto ferroviario più competitivo e attrattivo, generando un aumento aggiuntivo dell’utilizzo fino al 5%, oltre alla crescita già in atto (+5,8% il traffico ferroviario Ue nel 2024).

In caso di coincidenze perse durante viaggi multi-operatore i viaggiatori avranno diritto ad assistenza, riprotezione verso la destinazione finale, rimborso e compensazione. La compagnia che causa il disservizio sarà responsabile della gestione dei diritti del passeggero e gli altri operatori dovranno consentire la prosecuzione del viaggio sul servizio successivo disponibile. Le piattaforme di prenotazione di operatori con una quota del mercato ferroviario nazionale superiore al 50% dovranno offrire anche i biglietti della concorrenza. Le proposte saranno ora trasmesse al Consiglio Ue e al Parlamento europeo per l’approvazione.