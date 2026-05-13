Air France-Klm sta valutando la possibilità di cambiare nome in The Blue Group, anche per creare un'identità più neutra che potrebbe ospitare, in futuro, ulteriori compagnie aeree controllate, come già recentemente avvenuto con Sas e come previsto con Tap.

Secondo quanto riportato dalla stampa aeronautica francese e olandese l’amministratore delegato Ben Smith avrebbe informato i dirigenti di questa decisione, non ancora definitiva. Il nuovo nome si applicherebbe alla holding nel suo complesso, in modo analogo a come IAG gestisce vettori quali British Airways, Iberia, Aer Lingus e Vueling sotto un’unica società madre. I singoli brand delle compagnie aeree Air France, Klm e Sas resterebbero, dunque, invariati.

Nel frattempo, fa notare Preferente, in Germania persiste la confusione riguardo al vecchio modello in cui il gruppo porta il nome della compagnia aerea fondatrice, in questo caso Lufthansa, coincidente con il nome della sua società più grande.

Nel luglio scorso Air France-Klm ha annunciato l'intenzione di aumentare la propria partecipazione in Sas dal 19,9% al 60,5%, con Sas che diventerebbe una controllata, previa approvazione delle autorità di regolamentazione. La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2026.