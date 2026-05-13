American Airlines riprende i voli da Napoli a Chicago e Philadelphia

Napoli si riconferma strategica per American Airlines, che ha riattivato i collegamenti su Capodichino da Chicago e Philadelphia. Per tutta la stagione estiva il vettore opererà due voli al giorno con B787-800 configurati con 20 posti in Business, 28 in Premium Economy e 186 in Main cabin.

“La ripresa di questi operativi conferma l’attrattività del nostro territorio sui mercati internazionali - ha evidenziato Roberto Barbieri, a.d. di Gesac, la società di gestione dello scalo partenopeo -. Per sostenere questo sviluppo stiamo portando avanti un piano di investimenti da 200 milioni di euro, finalizzato a rafforzare la componente intercontinentale e a elevare la qualità dei servizi”.

“Napoli - ha aggiunto José A. Freig, Vp international and inflight dining operations di American - rappresenta una destinazione chiave per il nostro network internazionale”.