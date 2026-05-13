Coro di soddisfazione per il nuovo piano. Cauti i sindacati

“Valuteremo se il nuovo piano proposto è in linea con quanto abbiamo inizialmente condiviso come impostazione nel 2022”: è il primo commento da parte del coordinatore nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito al Piano nazionale degli aeroporti, presentato dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“In particolar modo – ha aggiunto-, è importante valutare la modalità legata ai nuovi 13 sistemi aeroportuali integrati che dovrebbe permettere un'attività sinergica tra i vari aeroporti, evitando concorrenze che abbiano impatto negativo sul sistema nazionale”.

Attenzione anche alla questione dei salari in aeroporto è stata chiesta da tutti i sindacati “in particolare modo, in riferimento alla mancata applicazione del contratto nazionale da parte delle compagnie low cost e di alcune grandi aziende di servizi a terra di handling aeroportuale”.

Aeroporti di Roma, che vede il riconoscimento della centralità di Fiumicino e del suo sviluppo tutelati dal piano, ha espresso soddisfazione per la “visione innovativa di sviluppo illustrata dal ministro Matteo Salvini nell'anticipare i contenuti del nuovo Piano nazionale aeroporti”.

“Un piano che riconosce la Puglia come protagonista nelle strategie nazionali”, è stato invece il commento di Antonio Maria Vasile, presidente di AdP, che porta a casa il riconoscimento di Bari come scalo di rilevanza internazionale e di Grottaglie come polo per i voli suborbitali.

Roberto Saoncella