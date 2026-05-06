Air Transat: destinazione Canada, Lima e Cancún

Air Transat compagnia aerea canadese, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, lancia l’estate 2026 con voli per Toronto, Montréal Lima e Cancún, da Roma, Venezia e Lamezia.

DESTINAZIONI DA ROMA

TORONTO | MONTREAL | LIMA | CANCUN

17 Aprile - 24 Ottobre 2026

Roma-Toronto 3 voli a settimana, 6 voli a settimana dal 18 giugno e giornalieri dal 23 luglio 2026

18 Aprile - 24 Ottobre 2026

Roma-Montréal 5 voli a settimana e giornalieri dal 19 giugno.

Da maggio sono disponibili anche voli in connessione per Lima (3 volte a settimana) e Cancún (giornalieri), via Toronto o Montréal

DESTINAZIONI DA VENEZIA

TORONTO | MONTREAL | LIMA

2 maggio - 24 ottobre 2026

Venezia-Toronto 3 voli a settimana

Voli in connessione per Montréal e Lima.

DESTINAZIONI DA LAMEZIA

TORONTO

11 giugno - 15 ottobre 2026

Lamezia-Toronto 1 volo diretto a settimana I voli diretti dall’Italia intercontinentali sono operati con aeromobili A330-300 o A330-200 , configurati in 2 classi di servizio: Economy Class e Club Class, con pasti e bagaglio a mano sempre inclusi sui voli dall’Italia.

Le agenzie di viaggio possono prenotare in GDS ed emettere su piastrina Air Transat (codice TS-649) - o tramite ufficio biglietteria di REPHOUSE® GSA

RICHIESTE GRUPPI:

airtransat.gruppi@rephouse.it | 06 59606512

PRENOTAZIONI E BIGLIETTERIA:

airtransat@rephouse.it | 06 59606512