Air Transat: ripartiti i collegamenti anche da Venezia

Sono ripartiti i collegamenti da Toronto e Montréal per Venezia di Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, che resteranno operativi fino alla fine dell’orario estivo. “Da 17 anni Air Transat vola da Venezia, e ogni anno mira al consolidamento dei collegamenti diretti tra l’Aeroporto di Venezia Marco Polo e le principali città canadesi dell’est Toronto e Montreal rafforzando i legami culturali ed economici - sottolinea Tiziana Della Serra, md Rephouse Gsa e head sales & marketing di Air Transat - I voli stagionali da Venezia rappresentano un'offerta consolidata e strategica per il Veneto verso il Canada, stimolando sia il turismo che le opportunità di business in entrambe le direzioni”.

La rotta su Toronto parte con due frequenze alla settimana che saliranno poi a tre dall’8 giugno al 12 settembre. Da qui sono poi possibili le connessioni su Montréal con le stesse frequenze. La stagione estiva 2026 di Air Transat presenta inoltre i voli in connessione per Lima: da Venezia con 1 volo settimanale (sabato) via Toronto già attivo dal 2 maggio 2026 fino al 24 ottobre.