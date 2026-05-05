Oceania Cruises: Mediterraneo di fascia alta con Allura. La gallery

Tutte le sistemazioni sono suite con veranda privata , progettate come ambienti residenziali contemporanei, con attenzione a materiali, luce e comfort.

La nave, dal design accurato e ricco di opere d’arte, si configura come destinazione nella destinazione, grazie a intrattenimento, wellness e soprattutto alla proposta gastronomica, centrale, che unisce cucina internazionale e territori toccati dalle tappe, con cinque ristoranti di specialità inclusi e un rapporto di uno chef ogni dieci ospiti.