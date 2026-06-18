SKY Airline amplia la distribuzione in Italia ed Europa

SKY Airline, compagnia aerea operativa in Sudamerica, ha rafforzato la propria presenza commerciale in Europa a seguito del suo ingresso, avvenuto a febbraio, nel BSP Italia e in altri BSP della regione. In un processo di avvicinamento al trade italiano, la compagnia ha annunciato la possibilità, quindi, per le agenzie di viaggio italiane ed europee di vendere i voli SKY Airline tramite i GDS Sabre e Amadeus, ampliando le opportunità di distribuzione e rendendo i servizi della compagnia aerea più accessibili al trade.

SKY Airline è una compagnia low-cost sudamericana con 25 anni di attività ed è l’unica compagnia aerea della regione a operare una flotta composta al 100% da aeromobili Airbus Neo, dotati di sedili completamente reclinabili.

Nel prossimo futuro, fanno sapere in una nota alla stampa, SKY introdurrà l’Airbus Neo Xlr, aeromobile di maggiori dimensioni e con capacità di autonomia estesa, che consentirà alla compagnia di operare rotte di lungo raggio. SKY mantiene inoltre accordi interline con Ita Airways, Air Europa, Klm, Air France e altri vettori, facilitando i collegamenti per i passeggeri europei diretti in America Latina.