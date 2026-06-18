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SKY Airline amplia la distribuzione in Italia ed Europa

SKY Airline amplia la distribuzione in Italia ed Europa

SKY Airline, compagnia aerea operativa in Sudamerica, ha rafforzato la propria presenza commerciale in Europa a seguito del suo ingresso, avvenuto a febbraio, nel BSP Italia e in altri BSP della regione. In un processo di avvicinamento al trade italiano, la compagnia ha annunciato la possibilità, quindi, per le agenzie di viaggio italiane ed europee di vendere i voli SKY Airline tramite i GDS Sabre e Amadeus, ampliando le opportunità di distribuzione e rendendo i servizi della compagnia aerea più accessibili al trade.

SKY Airline è una compagnia low-cost sudamericana con 25 anni di attività ed è l’unica compagnia aerea della regione a operare una flotta composta al 100% da aeromobili Airbus Neo, dotati di sedili completamente reclinabili.

Nel prossimo futuro, fanno sapere in una nota alla stampa, SKY introdurrà l’Airbus Neo Xlr, aeromobile di maggiori dimensioni e con capacità di autonomia estesa, che consentirà alla compagnia di operare rotte di lungo raggio. SKY mantiene inoltre accordi interline con Ita Airways, Air Europa, Klm, Air France e altri vettori, facilitando i collegamenti per i passeggeri europei diretti in America Latina.

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