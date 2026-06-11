Può succedere a volte che arrivi un messaggio di solidarietà da chi meno te lo aspetti.

È successo a Guy Luongo, ceo di Ixpira, che ha trovato sui social un messaggio proveniente da Enrica Montanucci, presidente di Maavi.

La fine dell'avventura imprenditoriale di Luongo ha colpito molti e le sue parole apparse anche su TTG Italia devono aver lasciato il segno.

“Personalmente non ho rapporti con Ixpira dal 2021, però un collega che affoga è uno di noi. Un dolore assoluto, un senso di perdita - ha scritto Montanucci sui social -. Sono stati molto più trasparenti ed onesti di altri”.

Una solidarietà inaspettata per Luongo che, raggiunto da TTG, ha tenuto a sottolineare: “Ringrazio Enrica, mi ha fatto piacere il suo messaggio. Certo è inaspettato, per questo vale molto di più“.

Nel suo appuntamento mattutino con il mercato la presidente Maavi ha inoltre toccato il tasto dolente legato al sistema bancario che mal sostiene l'industria del turismo. “Non si può tollerare che una interferenza mondiale abbia così tanto potere da farci tremare e patire. Vanno cambiati i sistemi di credito bancario e gli assetti assicurativi”. Due settori che al momento sembrano abbastanza sordi a certe richieste.