CDP e Enac Servizi: accordo per l’innovazione degli aeroporti territoriali

Innovazione e sostenibilità negli aeroporti territoriali italiani sono l’obiettivo dell’accordo fra Cassa Depositi e Prestiti e Enac Servizi sottoscritto a inizio estate. L’intesa diventa ora operativa: CDP lavorerà nell’ambito del Polo di consulenza InvestEU, il programma della Commissione europea volto a sostenere gli investimenti in progetti di interesse generale. In base all’accordo, CDP fornirà assistenza e consulenza a Enac Servizi, che attualmente gestisce una rete di 24 aeroporti demaniali territoriali.

In particolare, Cassa Depositi e Prestiti supporterà la società in house dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile nella strutturazione degli interventi che si sviluppano secondo due assi strategici: la resilienza e l’efficienza energetica degli aeroporti regionali, anche con iniziative orientate alla decarbonizzazione della mobilità aerea; la valorizzazione logistica degli aeroporti territoriali, nel loro ruolo di hub dell’intero sistema di trasporto, in modo da favorire servizi integrati, l’accessibilità agli utenti e quindi l’attrattività degli scali.

“Siamo orgogliosi di poter lavorare insieme a Enac Servizi per l’evoluzione degli aeroporti demaniali territoriali – dice Maria Elena Perretti, responsabile advisory di CDP -. Grazie alle competenze specialistiche e all’esperienza maturata, Cassa Depositi e Prestiti è impegnata a proporre le soluzioni operative e gestionali volte a realizzare maggiori sinergie per una mobilità sempre più avanzata, integrata e sostenibile. In particolare, CDP darà il suo supporto attraverso analisi tecniche e valutazioni economiche, accompagnando la pianificazione delle iniziative per rafforzarne l’efficacia e così accrescere l’attrattività degli scali”.

“L'avvio operativo di questa collaborazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione degli aeroporti demaniali territoriali gestiti da Enac Servizi – aggiunge Marco Trombetti, amministratore unico di Enac Servizi -. Lavorare insieme a Cassa Depositi e Prestiti significa poter contare su competenze qualificate per sviluppare modelli innovativi che rafforzino la sostenibilità, la resilienza e l'attrattività delle infrastrutture, riconoscendone al tempo stesso il ruolo strategico per i territori. Siamo convinti che questo percorso consentirà di accelerare interventi capaci di coniugare efficienza energetica, sviluppo della mobilità e creazione di nuovo valore per le comunità locali, anche attraverso un utilizzo sempre più evoluto delle potenzialità degli scali in gestione”.