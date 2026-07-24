“Il turismo di lusso continua a evolversi verso viaggi più significativi e incentrati sull'esperienza”. Così Mattheos Georgiou, nominato di recente head of global operations di Kerzner International, con la supervisione dei brand One & Only, SIRO e rare finds, racconta a TTG Luxury cosa sta succedendo nel segmento, visto dal suo osservatorio privilegiato.

“Gli ospiti ricercano autenticità, immersione culturale, esperienze a contatto con la natura e viaggi personalizzati. Allo stesso tempo, cresce anche la domanda di viaggi che favoriscano il benessere, le prestazioni e la crescita personale, con viaggiatori che desiderano sempre più tornare a casa sentendosi meglio di quando sono partiti”.

Un turismo trasformativo, insomma, che coinvolge sia l’aspetto emotivo e psicologico che quello fisico.

“Kerzner risponde a queste aspettative in continua evoluzione attraverso il suo portfolio di marchi – dice Georgiou -. rare finds si concentra su esperienze legate alla destinazione e alla narrazione culturale, mentre SIRO riflette una nuova dimensione del lusso incentrata su stili di vita attivi, recupero e benessere. Insieme, questi marchi riflettono un cambiamento più ampio nel turismo di lusso, dove le esperienze sono più mirate, personali e trasformative”.

SIRO, in particolare, è un brand innovativo, perché rappresenta una diversa percezione del lusso. “È più di un marchio alberghiero; è un ecosistema globale di performance e benessere – spiega il manager - e si colloca all'incrocio tra ospitalità, fitness, nutrizione e mindfulness, spazi che definiscono sempre più il modo in cui le persone vivono e viaggiano. Dubai ha dimostrato la validità del concetto, il Montenegro mostra la sua espressione di resort e, con Messico, Arabia Saudita, Giappone e Stati Uniti, stiamo costruendo porte d'accesso a stili di vita attivi e contemporanei”.

Nello sviluppo del brand, Kerzner si concentra “su città e resort dove movimento, recupero e comunità fanno parte della vita quotidiana. Il futuro vede SIRO come leader nel lusso orientato alle performance: hotel come punti di riferimento fisici per un ecosistema globale di club, residence, coaching digitale e prodotti lifestyle, creando una comunità basata su una vita migliore e prestazioni di alto livello”.