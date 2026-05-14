One&Only debutta nelle Alpi francesi con un resort a Courchevel 1850

Il marchio One&Only di Kerzner International prepara l’approdo nella Alpi francesi con un resort nella destinazione turistica di lusso di Courchevel 1850. L’apertura è prevista per il 2030 e verrà realizzata sul sito dello storico Hotel Courcheneige, all'interno dell'area sciistica Les Trois Vallées.
Il resort offrirà un mix di camere per gli ospiti, suite e case indipendenti, con la possibilità di accesso ski-in/ski-out alla pista Bellecote. Ulteriori servizi, si legge su Travelweekly, includeranno ristoranti e bar e una struttura wellness, esperienze termiche, sale trattamento private e programmi dedicati al recupero post-sci.
Sebbene la proprietà rappresenti la prima proprietà alpina europea di One&Only, sarà la seconda destinazione montana del marchio in assoluto, dopo l'apertura del One&Only Moonlight Basin in Montana alla fine dello scorso anno.
Remo Vangelista