One&Only debutta nelle Alpi francesi con un resort a Courchevel 1850

Il marchio One&Only di Kerzner International prepara l’approdo nella Alpi francesi con un resort nella destinazione turistica di lusso di Courchevel 1850. L’apertura è prevista per il 2030 e verrà realizzata sul sito dello storico Hotel Courcheneige , all'interno dell'area sciistica Les Trois Vallées.

Il resort offrirà un mix di camere per gli ospiti, suite e case indipendenti, con la possibilità di accesso ski-in/ski-out alla pista Bellecote. Ulteriori servizi, si legge su Travelweekly, includeranno ristoranti e bar e una struttura wellness, esperienze termiche, sale trattamento private e programmi dedicati al recupero post-sci.