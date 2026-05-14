TikTok GO: negli Stati Uniti si prenotano hotel ed esperienze

TikTok annuncia il lancio TikTok GO, un nuovo modo per le persone, per ora solo negli Stati Uniti, di scoprire e prenotare servizi, tra cui hotel, attrazioni e tour, direttamente su TikTok.

Integrato nell'app, la funzione TikTok GO aiuta a mettere in contatto i luoghi e le esperienze che le persone scoprono su TikTok con le aziende che li gestiscono. “Che si tratti di pianificare un viaggio nel fine settimana, di cercare qualcosa da fare nelle vicinanze o di seguire il consiglio di un creator, le persone possono esplorare e prenotare con pochi tocchi”, scrive il colosso social nell’annuncio.

Come funziona la prenotazione

TikTok GO mette in evidenza alloggi e attività attraverso i modi in cui le persone già scoprono i contenuti su TikTok: tramite video, ricerca e pagine di località. Quando gli utenti trovano qualcosa che li interessa possono visualizzare i dettagli, verificare la disponibilità e completare una prenotazione in pochi passaggi (gli utenti devono avere almeno 18 anni per prenotare).

I partner di questa nuova funzionalità sono Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets e Trip.com.

L’idea alla base è di trasformare in azione concreta l’interesse degli utenti che scoprono attività e luoghi grazie ai contenuti dei creator sulla piattaforma. E di armonizzare un sistema al servizio di aziende e creator, creando maggiori opportunità di guadagno diretto con le prenotazioni o le commissioni tramite affiliazioni e campagne dei creator.