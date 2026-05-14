Lufthansa ordina 10 A350-900 e 10 B787-9

Arriva un nuovo potenziamento per gli aerei lungo raggio del Gruppo Lufthansa. Dal quartier generale di Francoforte è infatti partito un nuovo ordine per dieci A350-900 ad Airbus e altrettanti 787-9 alla Boeing. I nuovi velivoli sostituiranno modelli più vecchi e quindi meno efficienti a partire dal 2032. La decisione su quale compagnia aerea e quale hub saranno schierati gli aerei ordinati sarà presa in un secondo momento.

“Ordinando altri 20 aerei a lungo raggio, stiamo facendo un investimento sostenibile nel futuro del Gruppo Lufthansa - ha commentato il ceo Carsten Spohr -. Si tratta di un chiaro impegno per una flotta moderna, per la qualità premium e per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. Dopotutto, gli aerei dotati delle tecnologie più avanzate sono lo strumento più potente per viaggi aerei più rispettosi dell'ambiente”.

Includendo l'ordine di oggi il Gruppo Lufthansa ha attualmente un totale di 232 velivoli all'avanguardia nella sua lista d'ordini, inclusi 107 velivoli di nuova generazione a lungo raggio.