Una proposta solida e all’insegna della flessibilità, che ha l’obiettivo di rasserenare il cliente. A firmarla è Costa Crociere, che ha scelto di non applicare supplementi carburante, né sui voli charter operati da Neos né sulle crociere, garantendo trasparenza e certezza del costo finale.

Il deposito per ogni ospite è di soli 100 euro e la formula Cambia Gratis consente di modificare gratuitamente la data di partenza fino a 30 giorni dall’inizio della vacanza. Costa Crociere, inoltre, facilita i viaggiatori già dal momento della partenza, avendo optato per porti facilmente raggiungibili nel Mediterraneo e Nord Europa. Un’opportunità, per i viaggiatori, di ridurre la dipendenza dal trasporto aereo, semplificando l’intera esperienza. Dalla prenotazione al rientro, ogni fase è gestita da un sistema integrato di servizi, assistenza e coperture, che tutela il cliente e supera le complessità e i rischi tipici del “fai da te”, valorizzando il ruolo di garanzia di un operatore membro Astoi.

“Mai come ora è importante associare un’esperienza di acquisto flessibile - dichiara Luigi Stefanelli, vice president Worldwide Sales di Costa Crociere -. Offriamo un prodotto di prossimità, con la garanzia di un operatore Astoi e l’attenzione in ogni fase del viaggio, permettendo ai nostri ospiti di vivere la crociera con serenità, senza preoccuparsi di imprevisti o complessità organizzative”.