Eberhart: “Per Ita Airways ora inizia una nuova fase”

“Una nuova fase che rappresenta per Ita Airways un passaggio di grande rilevanza industriale e strategica”. Così Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, commenta la decisione di Deutsche Lufthansa AG di acquisire un ulteriore 49% del capitale della compagnia, arrivando così a detenere il 90% di Ita Airways.

“In questi anni - aggiunge Eberhart - abbiamo costruito una compagnia solida, riconoscibile e orientata alla qualità, grazie al contributo delle nostre persone e alla fiducia dei nostri clienti, e la decisione di Deutsche Lufthansa è la dimostrazione del buon lavoro fatto finora”.

La completa integrazione nel Gruppo Lufthansa, aggiunge l’a.d. di Ita Airways, “ci permetterà di competere con maggiore forza sui mercati internazionali, continuando a portare nel mondo il valore dell’Italia, della sua connettività e della sua capacità di innovare”.

Ita Airways continuerà a operare con il proprio brand, che sarà mantenuto e valorizzato all’interno della struttura del gruppo. Proseguirà, inoltre, il percorso d’integrazione della compagnia aerea come quinta network airline del Gruppo Lufthansa.