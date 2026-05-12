Adalte amplia il portfolio di fornitori: più prodotto per il mercato italiano

Adalte continua a potenziare il portfolio di provider. Nell’ultimo mese la società ha integrato nella categoria Premium diversi fornitori, tra cui la Dmc portoghese Quasar e la Dmc argentina De la Paz Tur, entrambi specializzati nel mercato Italiano.
Tra i prodotti proposti da Quasar si contano i tour settimanali in italiano, senza numero minimo di partecipanti; i circuiti culturali classici (Lisbona, Porto, Algarve); le esperienze gastronomiche ed enologiche; e i programmi tailor made pensati per Fit, con tariffe competitive.
De la Paz Tur, oltre ai circuiti tradizionali, offre invece tramite Adalte pacchetti mono-destinazione per comporre viaggi in Argentina ‘à la carte’.
Ulteriori novità riguardano i fornitori Affiliate, ovvero le aziende che agiscono in totale autonomia per distribuire i propri prodotti. Gli ultimi ingressi in ordine di tempo includono I Grandi Viaggi, che mette in vendita su Adalte le sue partenze esclusive con accompagnatore, e Sailing Greece, operatore greco interamente dedicato alle crociere in barca a vela.
Remo Vangelista