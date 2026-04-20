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Debuttano su Adalte le soluzioni di pagamento Repayd

Le soluzioni di pagamento Repayd approdano su Adalte. Le due aziende hanno siglato una partnership strategica, operativa dal 1° maggio, pensata per semplificare e accelerare le operazioni di pagamento da parte dei professionisti che operano con Dmc e complessi itinerari multi-day.

La partnership riduce l’inserimento manuale attraverso un’integrazione tecnica che rende le operazioni quotidiane di pagamento molto più veloci, semplici ed economicamente più vantaggiose per i tour operator che utilizzano la piattaforma Adalte.

I buyer con accesso alla console Repayd hanno l’opportunità di ridurre il rischio di fluttuazioni valutarie e può organizzare i pagamenti in maniera più efficiente, semplicemente attivando la procedura integrata che mette a disposizione - in automatico - i servizi di Repayd su tutte le prenotazioni effettuate attraverso Adalte.

I pagamenti vengono elaborati localmente nei principali mercati globali, migliorando i tassi di autorizzazione, semplificando le procedure e consentendo al contempo agli operatori di controllare meglio come e quando avvengono le conversioni di valuta.

“Il nostro scopo è quello di far evolvere la nostra piattaforma, minimizzando al massimo le eventuali problematiche legate alla gestione dei tour multi-day. Abbiamo sviluppato un sistema in grado di gestire sia le informazioni operative sia i dati amministrativi; ciò perché riteniamo che questo approccio integrato debba essere la base per facilitare il travel trade - spiega Davide Galleri, ceo di Adalte -. Grazie all’integrazione degli strumenti finanziari di Repayd all’interno del nostro flusso di lavoro possiamo finalmente fornire ai nostri partner non solo informazioni utili, ma anche quella velocità e semplicità di cui necessitano per vendere servizi FIT online”.

Will Plummer, ceo e co-founder di Repayd, aggiunge: “Attraverso questa integrazione, quando un Tour Operator effettua una prenotazione in una valuta diversa rispetto all’Euro, l’ammontare complessivo viene immediatamente visualizzato all’interno della console di Repayd; questo consente agli operatori di evitare le fluttuazioni valutarie e permette di organizzare i pagamenti in maniera totalmente integrata tramite la piattaforma Adalte”.

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