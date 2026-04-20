È stato un weekend concitato per Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere, che insieme a tutta l’azienda, ha seguito il delicato passaggio della nave Msc Euribia dallo stretto di Hormuz. “Un weekend ricco di soddisfazioni professionali per tutta la Compagnia”, conferma Valentini, che questa mattina ha ufficializzato il ritorno all’operatività della nave, “sono felice di poter comunicare che Euribia ripartirà il 16 maggio da Kiel come inizialmente previsto”.

Durante le scorse settimane il lavoro non si è fermato per riportare fuori dal Golfo la nave con l’equipaggio, prosegue Valentini, “non avevamo notizie certe sulla data dell’effettivo passaggio dallo stretto. Per questo abbiamo preferito annullare le rotazioni di Euribia del 2 e del 9 maggio, fino a quella del 16. Abbiamo scelto la trasparenza verso i nostri clienti e agenti di viaggio, che avevano il diritto di non rimanere nel limbo dell’incertezza”.

A passaggio avvenuto e con la nave in navigazione verso il Mediterraneo, “dopo i giorni necessari affinché la nave possa ‘riarmarsi’, abbiamo stabilito che la crociera in partenza da Kiel il 16 maggio sarebbe stata ristabilita, con i voli aerei regolarmente confermati”.

“Il credito di fiducia e credibilità di Msc è dato dal fatto che desideriamo far sempre sentire la vicinanza al trade e ai nostri agenti di viaggio, per lavorare al meglio insieme”, conclude Valentini, “alla fine non ci sono stati grossi cambi di itinerari e sono felice di poter comunicare che l’estate 2026 di Msc sarà ricca di rotte, nel Mediterraneo e, per la prima volta, in Alaska. Per questo abbiamo anche appena lanciato l’iniziativa Best Now, con tariffe promozionali volte a stimolare le prenotazioni”.