Caldana Europe Travel e Utat Viaggi: da oltre 70 anni dialoghiamo con le agenzie

“Ci piace definirci mediatori culturali, e in quest’ottica costruiamo le nostre proposte. Lo facciamo da oltre settant’anni con professionalità e passione immutate”. Alla testa di due brand storici del turismo organizzato - Caldana Europe Travel e Utat Viaggi -, Dario Caldana, presidente Caldana Travel Service, racconta la sua visione di futuro. “Il mercato - dice - si è modificato significativamente. I viaggiatori oggi cercano trasparenza e chiarezza, a partire dal sito web. Nell’epoca dei social media, da cui traggono le suggestioni più varie ma non sempre veritiere, i clienti si aspettano da noi notizie certe e dettagli che possano rassicurarli”.

Ci riuscite?

Direi di sì, se consideriamo che tra i nostri clienti il tasso di repeaters arriva al 60-70 per cento. Forse non saremo eccessivamente roboanti nella comunicazione, ma la trasparenza e la chiarezza delle informazioni che forniamo sono ripagate dalla fedeltà. Il punteggio su Trip Advisor è di 4,6 punti su 5.

Partiamo da Caldana Europe Travel: quali sono le novità più interessanti per il 2026?

Oggi i cataloghi comprendono circa 150 itinerari in bus per oltre 40 destinazioni raggiungibili partendo da 240 pick up points diffusi in tutta Italia. La nostra programmazione spazia dai luoghi più iconici del nostro Paese all’intera Europa, e ogni anno puntiamo ad innovare il 20 per cento del prodotto.

Fra le molte proposte, desidero segnalare il potenziamento dell’offerta su Balcani e Romania, dove abbiamo un nostro ufficio di assistenza in loco e partenze regolari ogni settimana, anche con vettori low cost o con la possibilità di effettuare i trasferimenti dall’Italia in autonomia e partecipare al tour una volta arrivati a destinazione. Anche per la Mitteleuropa - in particolare Praga, Budapest e Vienna - abbiamo aggiunto al prodotto culturale alcune esperienze di degustazione oppure laboratori di ceramica molto apprezzati.