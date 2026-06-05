Southern Sun, gruppo sudafricano da 90 strutture alberghiere, 16mila camere e forte sul business congressuale a Città del Capo, Johannesburg e Durban – nuova stella del Mice in Sudafrica - comunica un anno positivo in tutti i segmenti di mercato. In particolare, “il canale vendite b2b ha registrato ottime performance sia dal mercato europeo che dai principali mercati del continente americano ed asiatico” - afferma Ferruccio Tirone, founder Controvento e rappresentante in Italia di Southern Sun.

Se Germania, Svizzera e Paesi Bassi primeggiano in termini di arrivi, Francia e Italia tengono, in rapporto al calo generale delle presenze italiane in Sudafrica nel 2026, e “dopo tre anni di forti incrementi, il quadro geopolitico attuale ha impattato anche le performance estive alle Seychelles”.

Le novità riguardano il completamento delle ristrutturazioni al flagship The Cullinan di Città del Capo, del Sandton Sun e del Sandton Tower a Johannesburg e l’avvio del piano di refurbishment triennale, con operatività attiva, al Southern Sun Waterfront. Rinnovato in “spirito creolo 2.0.” il Paradise Sun a Praslin, da ottobre 2025, “indirizzo iconico per il mercato italiano, uno dei due di riferimento del resort, promosso da tutti i tour operator italiani che programmano le Seychelles”, conclude Tirone.