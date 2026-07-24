MSC partecipa alla Scuola delle professioni del mare di Genova

Prima la delibera di istituzione della “Scuola delle Professioni del mare e della Blue economy” di Genova, poi la conferma dell’avvio dei corsi il prossimo settembre, infine la risposta tanto attesa: anche il Gruppo MSC è pronto a partecipare al progetto.

“L’appoggio oggi ricevuto - ha spiegato alla cerimonia di consegna di Explora III Silvia Salis, sindaca di Genova - è un segno di fiducia importantissimo per la nostra città: se vogliamo portare la preparazione dei nostri giovani a livelli di eccellenza internazionale, ma soprattutto offrire loro occasioni di professionalizzazione sul territorio, abbiamo bisogno del coinvolgimento diretto dei grandi player di mercato”.

Con la concomitante revisione del piano regolatore portuale del Mar Ligure Occidentale, prevista ogni vent’anni, per la prima cittadina sarà inoltre possibile immaginare non solo le infrastrutture cui far convergere le nuove risorse, ma la vera e propria città del futuro: un polo mediterraneo dove 32 aree da destinare allo sviluppo industriale, d’impresa e della logistica dovranno dialogare e far da volano ai crescenti flussi crocieristici, nonché turistici, del capoluogo ligure.