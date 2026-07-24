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Travel retail, la via
del raddoppio:
il business in cifre

Travel retail verso 174,2 miliardi di dollari nel 2034. Secondo Growth Market il comparto globale, valutato 86,8 miliardi nel 2025, raddoppierà in nove anni, con un tasso annuo composto dell’8,1% tra il 2026 e il 2034. A sostenere l’espansione saranno la ripresa del traffico internazionale, l’aumento dei redditi nei mercati emergenti e la domanda di lusso, cosmetica, profumi, moda, spirits e specialità locali.

Il business supera il tradizionale perimetro duty free e coinvolge aeroporti, terminal crocieristici, porti, stazioni ferroviarie, vendite a bordo e piattaforme digitali di preordine. Intelligenza artificiale e analisi dei dati aiutano gli operatori a prevedere la domanda, gestire le scorte e personalizzare le offerte.

Pagamenti contactless, portafogli digitali e realtà aumentata rendono più rapido e coinvolgente il percorso d’acquisto, mentre continuano a crescere boutique immersive, degustazioni, servizi beauty, prodotti esclusivi per i viaggiatori ed edizioni limitate. Nelle strategie dei player entra, inoltre, la sostenibilità con imballaggi riciclabili, riduzione della plastica e approvvigionamento etico. Restano, però, ancora i rischi legati a inflazione, oscillazioni valutarie, geopolitica, visti e complessità logistiche.

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