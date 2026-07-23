Airbus: arrivano le ali pieghevoli sull’A320

Ali più lunghe e ripiegabili per migliorare l’efficienza: è questa l’innovazione verso cui sta muovendo Airbus, che dal palco dell’air show di Farnborough, in corso a Londra in questi giorni, ha annunciato che l’innovazione arriverà anche sulla famiglia A320 e precisamente sull’A321neo.

Come riporta preferente.com Airbus sta già producendo le estensioni alari che sostituiranno le configurazioni attuali. L’esperimento è in fase di sviluppo a Filton, in Gran Bretagna. I test vengono condotti a Tolosa.

“In volo, queste estensioni replicheranno il comportamento di un’ala ripiegabile”, ha affermato Richard McPherson, responsabile del progetto per Airbus.

Le nuove ali saranno lunghe in totale 17 metri e avranno una sezione pieghevole di 5 metri. I test indicano che la nuova configurazione offe un’aerodinamica decisamente migliorata rispetto alle versioni tradizionali.